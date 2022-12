2. Liga Der FC Windisch ist Aargauer Meister – der FC Muri steigt in die 1. Liga auf Spannung pur in der 2. Liga bis zur letzten Sekunde. Der FC Windisch besiegt den FC Suhr 3:2 und wird Meister. Verfolger FC Sarmenstorf gewinnt gegen Lenzburg zwar ebenfalls 3:2, bleibt aber auf Rang zwei. Muri steigt nach einem 2:2 gegen Dietikon derweil in die 1. Liga auf.

Der FC Windisch bejubelt den Aargauer Meistertitel. AFV / Gerry Frei

Die letzte Runde in der 2. Liga wurde zum Krimi. Der FC Windisch, vor dem letzten Spieltag mit einem Punkt Vorsprung Tabellenführer, ging gegen den FC Suhr zwar früh 2:0 in Führung. Und es schien, als ob sich das Team von Trainer Angelo Ponte den Titel nicht mehr nehmen lassen würde. Doch nach der Pause glich Suhr aus und es wurde dramatisch.

Zu diesem Zeitpunkt stand es in Sarmenstorf zwischen dem Heimteam und erstem Verfolger und Lenzburg 2:2. Das bedeutete, ein Treffer für Sarmenstorf und plötzlich hätten die Freiämter in der virtuellen Tabelle die Führung übernommen und Windisch zumindest temporär verdrängt.

Windisch erlöste sich spät

Sarmenstorf drängt dann auch auf die Führung, doch ein Treffer gelang lange nicht. Und der FC Windisch seinerseits beruhigte in der 77. Minute mit dem 3:2 die eigenen Nerven. Da aber auch Sarmenstorf kurz vor Schluss auf 3:2 erhöhen konnte, ging das Drama bis in die letzte Sekunde. Denn mit dem Ausgleich hätte Windisch den Meistertitel verlieren können.

Doch Windisch brachte die Führung über die Zeit. Und so stemmte der Aufsteiger am Ende einer spannenden 2.-Liga-Saison den Meisterpokal in die Höhe und kann nun, sofern der Klub will, in die 2. Liga inter aufsteigen.

Muri steigt auf

Der FC Muri hat sich mit einer engagierten Leistung mit dem 2:2 gegen Dietikon den entscheidenden Punkt für den Aufstieg in die 1. Liga erkämpft. Gegen Schluss hatten die Freiämter ein, zwei Mal Glück gegen die alles riskierenden Dietiker. So in der Nachspielzeit, als FCD-Stürmer Sylla bei seinem Abschlussversuch nur den Pfosten traf. FCD-Trainer Piu Nascimento nach dem Schlusspfiff: «Wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen. Jetzt nehmen wir den einen Punkt natürlich auch. Ich gratuliere dem Team.»