Weil beim seit fünf Ligaspielen sieglosen FC Winterthur die Rasenverhältnisse in einem schlechten Zustand sind, darf der FC Aarau das zweite Heimspiel in dieser Woche austragen. Folgt dabei der zweite Sieg in Serie? Verfolgen Sie die Partie heute Abend ab 19:45 hier bei uns im Liveticker.