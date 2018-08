Auf den ersten acht Plätzen des zweitletzten Abendrennens finden sich ausschliesslich Fahrer der Elite-Kategorie. Schafften es in den bisherigen Rennen jeweils nicht-lizenzierte Fahrer wie der frühere Profi Sepp Christen auf einen vorderen Platz, war dies am Mittwoch, 8. August, ausgeschlossen.

Lienhard, Schmid und Güller die Sieger

Mit fünf Punkten Vorsprung holte sich Fabian Lienhard (Steinmaur) den Sieg. Lienhard kam direkt von der Dänemark-Rundfahrt und wird am Sonntag, 12. August, im Trikot der Schweizer Nationalmannschaft an der Europameisterschaft in Glasgow starten. «Das Abendrennen war eine gute Gelegenheit, um nochmals einen Test zu machen», begründete Lienhard seinen Start. Den Test darf der 24-jährige Zürcher Unterländer als gelungen bezeichnen. Im Hauptrennen, wo er sich auf die in jeder fünften Runde ausgetragenen grosse Wertung konzentriere, holte sich Lienhard den Sieg. Es war für ihn bereits der zweite Erfolg in dieser Saison in Brugg.

Er hatte bereits das fünfte Abendrennen für sich entschieden. Lienhard schwang vor seinem Vereinskollegen Mauro Schmid (Steinmaur) und Timo Güller (Sulz) obenaus. Timo Güller hat sich mit dem dritten Platz bereits vor dem letzten Abendrennen vom nächsten Mittwoch nach 2014 und 2017 zum dritten Male den Gesamtsieg gesichert. Schmid, der in der Saisonwertung auf dem zweiten Platz liegt und in der zweiten Monatshälfte in Aigle an den Bahn-Weltmeisterschaften der Kategorie U-23 teilnehmen wird, hielt sich im abschliessenden Supersprint der Saisonbesten mit dem Sieg schadlos. Schmid, der im bisherigen Saisonverlauf in Brugg ebenfalls zu zwei Siegen gekommen ist, gewann vor Güller und Lienhard.