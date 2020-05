«Lieber lasse ich 500 Zuschauer ins Stadion als gar keinen»: FCA-Präsident Bonorand zu möglichen Lockerungen

Dem Schweizer Fussball steht eine wegweisende Woche bevor: Sofern der Bundesrat am Mittwoch bei seiner Sitzung wie erwartet an der Wiederaufnahme des Spielbetriebs der zwei höchsten Ligen festhält, entscheidet die ausserordentliche GV der SFL am Freitag über Abbruch oder Fortsetzung der Saison.

Der künftige FCA-Präsident Philipp Bonorand (bis zur nächsten GV noch ad interim) ist froh, dass endlich die Entscheidung naht: «Wir müssen langsam wissen, ob die Saison weitergeht oder nicht.»

Finanziell hinterlässt die Coronakrise nämlich auch beim FC Aarau tiefe Spuren: «Wenn die Saison mit Geisterspielen fortgeführt wird, dann rechnen wir mit Einbussen von einem höheren sechsstelligen Betrag. Bei einem Abbruch wären es dann noch 200'000 - 300'000 Franken mehr.»

Es sei dementsprechend zwar nicht matchentscheidend für den Verein, ob die Spielzeit fortgesetzt werde, aber für den FC Aarau sei die Wiederaufnahme das bessere Szenario, erklärt Bonorand.