Lia-Mara Bösch: Trotz Verletzungspech noch auf den letzten Zug aufgesprungen

Es ist nie zu spät, um seine Träume zu erfüllen. Bestes Beispiel dafür ist die Aargauerin Lia-Mara Bösch. Mit 17 Jahren googelte die heute 26-Jährige den Begriff Snowboard-Freestyle – vier Jahre später gab sie in derselben Disziplin ihr Weltcupdebüt. Böschs steiler Karriereaufstieg ist eine Erfolgsstory, die seinesgleichen sucht. Es ist aber auch eine Geschichte, die von vielen Rückschlägen geprägt ist.

In Kreischberg in Österreich findet diese Woche der erste Freestyle-Weltcup des Jahres statt. Mit dabei ist auch die Freiämterin Lia-Mara Bösch. Die 26-Jährige gibt dabei ihr Comeback nach dreimonatiger Verletzungspause, nachdem sie sich Ende Oktober im Training das Handgelenk gebrochen hat. Der Wettkampf in Kreischberg ist für die Freestyle-Snowboarderin ein spezielles Event. Hier feierte sie 2015 an der WM ihr Debüt auf der internationalen Bühne. «Die WM 2015 war ein wichtiger Punkt in meiner Karriere. Es war mein erster Grossanlass und ich schaffte dort den Sprung in den Weltcup-Zirkus», erinnert sich Bösch.

Damals hatte sie noch keinen Platz im Nationalkader und fuhr erst vier Jahre Freestyle. Trotzdem holte sie nach dem Sieg in der Qualifikation den fünften Schlussrang im Big Air. Von da an ging es nur noch bergauf mit ihrer Karriere. Wenige Wochen später überzeugte Bösch auch bei ihrer Weltcuppremiere und sprang auf den zweiten Platz. Seither ist Lia-Mara Bösch nicht mehr aus dem Nationalkader der Freestyle-Snowboarderinnen wegzudenken. Steiler Karriereaufstieg trotz zahlreicher Rückschläge Der märchenhafte Aufstieg wurde jedoch immer wieder durch Verletzungen unterbrochen. Für Bösch ist es fast schon selbstverständlich, einmal pro Winter verletzungsbedingt auszufallen. Die Freestyle-Snowboarderin hat mittlerweile aber gelernt, mit solchen Rückschlägen umzugehen. Dabei profitiert sie auch von einem gefestigten familiären Umfeld, das sie auffängt: «Meine Familie und mein langjähriger Freund helfen mir in diesen schwierigen Situationen.» Ausserdem versucht die 26-Jährige aus jeder Verletzung ihre Lehren zu ziehen, um so erneuten Verletzungen vorzubeugen.

Sowieso ist Bösch nur schwer unterzukriegen. Ihre aufgestellte Art und ihre Lebensfreude lassen kein Trübsal zu. Trotzdem setzten ihr die zahlreichen Verletzungen zu: «Irgendwann ist man schon an einem Punkt, wo man sich fragt, wie viel ist es mir eigentlich wert.» Trotzdem kam für Bösch aufgeben nicht in Frage. «Ich habe so viele Jahre in meine Karriere investiert, dass ich sie nicht einfach wegwerfen will. Ausserdem würde mir ohne das Snowboarden ein Stück meiner Identität fehlen», sagt Bösch über die Zweifel während den Verletzungen.

Keine zu grossen Erwartungen vor dem Weltcup-Auftakt Pünktlich zum ersten Weltcup ist Lia-Mara Bösch nun wieder auf dem Snowboard unterwegs. Erst kurz vor Jahresende erhielt sie dafür vom Arzt grünes Licht. Sie muss momentan aber noch eine Schiene tragen, um nicht einen erneuten Bruch des Handgelenks zu riskieren. Mit einer Topplatzierung rechnet die Freiämterin nicht, schliesslich hat sie lediglich vier Trainings in den Beinen. Deswegen wird sie in Österreich auch noch keine riskanten Stunts zeigen: «Ich habe mir einen Trick vorgenommen, bei dem ich recht selbstsicher bin.»