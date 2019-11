Letztes Spiel der Hinrunde: Der FC Baden reist vor der Winterpause nach Delémont

Im letzten Spiel der ersten Saisonhälfte wird der FC Baden am Sonntag, 10. November 2019 auswärts beim SR Delémont gefordert. Während das erste Aufeinandertreffen klar an die Badener ging, sinnen die erstarkten Gastgeber nun auf Revanche. Spielbeginn ist um 14:30 Uhr in der La Blancherie in Delémont.