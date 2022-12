Leistungszentrum Meilenstein im Volleyball-Nachwuchs: Warum der BTV Aarau dabei eine zentrale Rolle spielt Erstmals seit 18 Jahren qualifizierte sich die Schweiz sensationell für die U19-EM der Frauen. Das verdankt die Volleyball-Schweiz auch dem Leistungszentrum des BTV Aarau Volleyball. Ein Besuch im Nationalen Nachwuchsverein.

Magdalena Kneubühler, Alina Stäuble, Milena Zoller, Jael Heim, Noelle Schenker und Sheyla Bögli (v.l.n.r.) nahmen an der U19-EM teil. Fabio Baranzini

Schon vor dem Eingang zur Sporthalle der Suhrenmatte in Buchs ist das laute Dreschen auf die Bälle zu hören. Drinnen trifft man auf 19 motivierte Volleyball-Spielerinnen des Nationalen Nachwuchsvereins (NNV) des BTV Aarau. Sie schuften tagtäglich unter besten Bedingungen dafür, eines Tages ihren grossen Traum, Profispielerin zu sein, leben zu können. Mit Noelle Schenker (aus Biberstein), Magdalena Kneubühler (Suhr), Alina Stäuble (Gipf-Oberfrick), Milena Zoller (Rupperswil), Jael Heim (Suhr) und Sheyla Bögli (Buchs) konnten nicht weniger als 6 BTV-Spielerinnen mit dem Schweizer U19-Nationalteam, bestehend aus insgesamt 14 Spielerinnen, ins nordmazedonischen Skopje reisen, um erste Erfahrungen an der Europameisterschaft zu sammeln.

Blick in Richtung Profi-Volleyball: Die sechs Nachwuchs-Spielerinnen des BTV Aarau, die an der U19-EM teilnehmen konnten. Fabio Baranzini

Das Ziel, unter die besten acht Teams zu kommen, wurde mit Platz 11 deutlich verpasst. Zu stark waren die Gegnerinnen aus Serbien, Rumänien, der Niederlande, der Türkei sowie Kroatien, die den Schweizerinnen zumeist nicht nur physisch überlegen waren, sondern auch technisch noch einen Schritt voraus sind. «Im ersten Moment waren wir schon sehr enttäuscht. Wir mussten uns dann aber eingestehen, dass unser Ziel doch etwas zu hochgesteckt war. Es war sehr eindrücklich zu sehen, wie andere Spielerinnen in unserem Alter bereits jetzt spielen. Es spornt an, weiterhin alles zu geben und im Training hart an sich zu arbeiten», sagt Capitaine Noelle Schenker.

Dass sich die Schweiz überhaupt dafür qualifizierte, ist als historischer Erfolg zu werten, war die Schweiz im Volleyball-Nachwuchs doch über viele Jahre hinweg weit von der europäischen Spitze entfernt, sodass die U19-EM-Qualifikation zuletzt vor 18 Jahren gelang.

Das NNV-Konzept zahlt sich aus

Es sind die ersten Früchte, welche Swiss Volley mitten im Wandel der Talentförderung im internationalen Vergleich ernten darf. Der Schweizer Volleyballverband hat vor rund drei Jahren ein neues Konzept entwickelt, bei dem Nationale Nachwuchsvereine (NNV) eine zentrale Rolle in der Talentförderung einnehmen. Als einer von nur zwei Vereinen in der Schweiz kam dem BTV Aarau Volleyball, nebst Zürich, nach einer Bewerbung das exquisite Label zuteil.

Ein NNV bietet den Spielerinnen ein professionelles Trainingsumfeld an, mit dem Ziel, sie individueller und konstanter zu fördern und ihnen damit den Weg zu einer Profikarriere in der NLA, oder gar in einer ausländischen Topliga, zu ermöglichen.

Die Volleyball-Ausbildung steht allen Spielerinnen der Schweiz offen, die ihre obligatorische Schulzeit absolviert haben und über eine «Talent Card National» verfügen. Für den Erfolg der Ausbildung habe es einen Mindset-Wechsel gebraucht, sagt Athletinnenbetreuer Harald Gloor: «Bis anhin war es immer so, dass die Schule im Fokus stand und der Sport nebenbei betrieben wurde. Mit dem NNV-Konzept sorgte man dafür, dass die Athletin mit ihren Bedürfnissen im Zentrum steht. Die Schule bleibt ein wichtiger Bestandteil, logisch, aber das ist auch der Sport, die Gesundheit, das Umfeld. Und so gibt es all diese Aspekte rund um die Athletin, die erfüllt werden müssen.»

Der BTV Aarau Volleyball stösst damit auf reges Interesse und ist nach nur zwei Jahren in der komfortablen Lage, gewisse Aufnahmekriterien zu stellen, um neue Spielerinnen gezielt auswählen zu können. Allerdings hat die Förderung mit professionellen Strukturen im Trainings-, Wettkampf- und Athletikbereich auch ihren Preis. 6000 Franken muss ein NNV-Mitglied jährlich bezahlen, dafür sind jedoch alle Kosten für Trainings, Wettkämpfe, Lizenz, Camps, Reisen oder auch Verpflegung in Trainingslagern miteinberechnet.

Eigentlich standen noch viel mehr Spielerinnen im Aufgebot, doch Verletzungen machten einen Strich durch die Rechnung oder sie standen auf der Reservenliste. Fabio Baranzini

Volleyball-Boom beim BTV Aarau

Längst geht es im BTV Aarau Volleyball nicht mehr nur ehrenamtlich zur Sache. Drei Vollzeit-Trainerinnen und -Trainer kümmern sich um die Förderung der Spielerinnen, hinzu kommen Teilpensen von Assistenztrainer, Scout und Athletinnenbetreuer Harald Gloor.

Die Organisation des NNV ist als Bestandteil des BTV Aarau in den Klub integriert, welcher im Allgemeinen stark boomt. Allein der Volleyballverein ist innert weniger Jahren auf 450 Aktivmitglieder angewachsen. Mittlerweile operiert der BTV Aarau Volleyball insgesamt mit einem Jahresbudget von rund einer Million Franken, das sich aus Geldern von Sponsoren, Mitgliederbeiträgen und öffentlichen Geldern zusammensetzt.

Rund ein Drittel davon wird für den NNV investiert. Das ist für eine professionelle Förderung auch vonnöten. Die 19 Spielerinnen investieren ungemein viel Zeit, der Alltag dreht sich komplett um den Sport und Schule: Am Dienstag und Donnerstag stehen Doppel-Trainingseinheiten auf dem Programm, an den restlichen Tagen wird jeweils eine längere Einheit ausgeführt. Insgesamt kumuliert sich der Aufwand der Nachwuchstalente für den Volleyballsport auf 18 bis 20 Stunden pro Woche. «Es ist eine fantastische Möglichkeit, Spitzensport und Ausbildung zu verknüpfen. Man spürt, wie man stetig Fortschritte macht. Ausserdem simulieren wir damit den Profi-Alltag. Man lernt nicht nur das Spielerische, sondern auch das Drumherum, was als Profi im Alltag zu berücksichtigen ist», sagt Noelle Schenker, die neben dem Sport wie alle anderen auch die Sportkanti absolviert.

NNV misst sich mit der internationalen Konkurrenz

In den ersten zwei Jahren seit Bestehen des NNV wurden die Erwartungen im BTV Aarau Volleyball übertroffen. Die ersten Spielerinnen schafften bereits den Sprung in die NLA – es werden nicht die letzten sein. «Das Ziel des NNV ist nicht, die Spielerinnen im BTV Aarau zu halten. Unser Ziel ist, ihnen beste Möglichkeiten zu bieten, sich bei besten Voraussetzungen weiterentwickeln zu können, um das Ziel, Profi zu werden, realisieren zu können. Schaffen das unsere Spielerinnen, dann haben wir unseren Job erfüllt», sagt Betreuer Harald Gloor.

Die beiden gegründeten NNV haben sich innert kürzester Zeit in Richtung nationaler Spitze entwickelt. «Aber gerade die U19-EM hat gezeigt: Wir wollen mehr erreichen, als die Besten der Schweiz zu sein», so Gloor. Deshalb reist das NNV-Team des BTV Aarau als grosses Highlight Anfang Jahr 2023 nach Istanbul, um vor Ort mit Trainer-Weltstar Giovanni Guidetti zu trainieren. Oder man misst sich im Herbst mit dem Team des Ausbildungszentrums in Mulhouse. Damit das Schweizer Volleyball Schritt für Schritt zur internationalen Spitze aufschliesst. Und dies auch dank der unermüdlichen Arbeit des BTV Aarau. Spielerin Noelle Schenker: «Wir bleiben am Ball. Damit wir eines Tages auch auf dem Niveau der EM-Gegnerinnen sind.»