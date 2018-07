Bereits zum 4. Mal in Folge fanden in Val di Sole im Trentino die 4Cross-Weltmeisterschaften statt. Gleichzeitig mit der Weltcupveranstaltung im Cross Country und Downhill wurde der ausgezeichnet organisierte 4Cross-Wettkampf bei guten Track- und Wetterbedingungen vor sehr vielen begeisterten Zuschauern ausgetragen. Ingo Schegk, Simon Waldburger und Fabian Gärtner erreichten an der 4Cross WM kein Spitzenergebnis.