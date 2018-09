In der achten Runde der 1.-Liga-Meisterschaft fordert der FC Baden auswärts den SV Höngg. Am Samstag, 22. September 2018, trifft die Mannschaft von Trainer Ranko Jakovljevic auf die Zürcher, welche durchzogen in die Saison gestartet sind. Spielbeginn auf der Sportanlage Hönggerberg ist um 17:00 Uhr.