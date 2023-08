Laufsport Die Qual am Berg: Wie die Aargauer Polizistin Nadja Künzli den Zermatt-Marathon bewältigte Nach monatelanger Coronapause kommt nun langsam aber sicher wieder Schwung in die Laufszene. Beim Zermatt Marathon war auch die Aargauer Polizistin Nadja Künzli am Start - und meisterte dabei die Ultra-Distanz.

Exklusiv für Abonnenten

Geschafft: Nadja Künzli beisst in ihrer Finisher-Medaille. Peter Birrer

Die Freude am Laufen hat nie nachgelassen. Aber jetzt fühlt sich alles ein bisschen spezieller an als in den Monaten, in denen Nadja Künzli nur trainiert hat, regelmässig mit der Laufgruppe Niederamt, oft auch allein. Sie trägt wieder eine Startnummer, erstmals seit einem Jahr, und da ist diese Atmosphäre vor dem Rennen, die sie liebt: der Duft von Massageöl, die Anspannung der Teilnehmenden, die gemeinsame Annäherung an eine happige Prüfung in wunderbarer Umgebung. Zum ersten Mal wagt sie sich an den Gornergrat Zermatt Marathon heran.

Künzli steht an diesem Samstagmorgen in St. Niklaus, vor ihr liegen 45,6 Kilometer, auf dem Weg zum Gornergrat wird sie über 2400 Höhenmeter bewältigen. Die 39-jährige Polizistin aus der Region Aarau hat sich für die Ultra-Distanz entschieden, sie sagt: «Wenn schon, denn schon.» Man könnte meinen, dass es auf die Zusatzschlaufe von 3,5 Kilometer auch nicht mehr ankommt. Die Devise ist klar: «Wir wollen laufen» Sie redet von einem «Riesenexperiment» vor allem, das viel von ihr abverlangen wird. Sie stellt sich darauf ein, an ihre Belastungsgrenzen gehen und sie vielleicht verschieben zu müssen. Aber wie hat sie sich darauf gefreut, das endlich wieder einmal unter Wettkampfbedingungen tun zu dürfen.

Wüste Beschimpfungen per Mail

Die Organisatoren in Zermatt erzeugen so etwas wie Aufbruchstimmung. Sie hätten es sich einfach machen und den Lauf erneut absagen oder in den Herbst verschieben können. Doch ihre Devise ist klar: «Wir wollen laufen.» Sie spüren, wie gross das Bedürfnis ist. Das trifft auf Zermatt ebenso zu wie auf den Jungfrau Marathon, einen anderen Klassiker im September. Patrick Wieser, Rennleiter in Interlaken und in Zermatt selber zum zehnten Mal am Start, sagt:

«Vielen Läuferinnen und Läufern werden Perspektiven geboten, weil sie sonst für nichts trainieren.»

Ein Anlass wie der in Zermatt ist freilich nicht allein mit Routine zu stemmen. Die Strecke ist zwar die gleiche wie immer, der Ausblick auf das majestätisch thronende Matterhorn ebenso, aber Events in Zeiten von Corona bedeuten eben auch: besondere Vorkehrungen, klare Auflagen, Schutzmassnahmen, keine Pasta-Party am Vorabend, kein Duschzelt am Ziel. Getestet, geimpft, genesen– das 3-G-Konzept ist elementar, stösst im Vorfeld aber nicht überall auf Verständnis. Andrea Schneider, seit 2005 Geschäftsführerin des Marathons in Zermatt, erhält Mails mit wüstem Inhalt, sie muss lesen, dass sich die Veranstalter dem Diktat der Behörden beugen. Die Vorwürfe lösen bei ihr verständlicherweise nur Kopfschütteln aus. Sie und ihr Team nehmen einen enormen Aufwand auf sich, um rund 1800 Menschen an zwei Tagen ein Lauferlebnis in diesem besonderen Rahmen zu ermöglichen.

Mit letzter Kraft auf dem Weg ins Ziel: Nadja Künzli. ZVG

In St. Niklaus und Zermatt sind Zentren errichtet worden, in denen sich Involvierte kostenlos Covid-Schnelltests unterziehen dürfen. Das belastet das Budget mit 7000 Franken. Als Künzli aufbricht, fühlt sie sich gut, aber bei Kilometer 25 machen sich erste muskuläre Probleme bemerkbar, zehn Kilometer später plagen sie Wadenkrämpfe. Ihr schiessen Gedanken durch den Kopf, ob sie auf dem Riffelberg abzweigen und «nur» den Marathon abschliessen soll. Aber nein, das lässt ihr Kopf nicht zu, aufgeben ist für sie nie eine Option. Immer weiter rauf gehts also, die Schmerzen nehmen zu, und einen Kilometer vor der Erlösung setzt sie sich auf den Boden, um den Krampf ein bisschen zu lösen. Schliesslich schleppt sie sich mit letzter Kraft ins Ziel, nach 6:15.28,8 Stunden erreicht sie den Gornergrat. Sie hat gelitten wie noch nie, zumindest auf den letzten drei Kilometern. Aber am Ende sagt sie: «Ich bin oben, das ist die Hauptsache.» Und mit ein paar Minuten Distanz zum Rennen ist sie stolz, das Experiment gewagt zu haben.

Auch die AZ-Goldläufe gehen wieder los

Nach Zermatt wird ihre Pause nicht lange ausfallen. Die AZ-Goldläufe, die am 18. Juli mit dem Aargauer Volkslauf beginnen, bieten ihr diverse Startmöglichkeiten. Und der 19. September ist für den Powerman in Zofingen reserviert. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder beissen und vielleicht auch leiden muss, nicht gering ist. Aber das tut nichts zur Sache. «Ich mache es einfach gern», sagt Künzli. Und ist mit dieser Leidenschaft bei weitem nicht allein.