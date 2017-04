Prächtiges Frühlingswetter, eine perfekte Temperatur und die richtige Einstellung im Kopf – Sium Zerehannes strebte nach seinem Triumph beim GP Fricktal am Ostersamstag auch den Tagessieg am Aargauer Volkslauf an – schliesslich ging es ebenfalls über 10 Meilen, also etwas mehr als 16 km. Doch mit dieser Zielsetzung begnügte sich der gebürtige Eritreer aus Olten nicht. «Ich will den Streckenrekord», sagte er sich.

Dieses Unterfangen erwies sich schnell als unrealistisch. Ebenbürtige Konkurrenz fehlte. Die Renngestaltung lag allein beim 25-Jährigen. So disponierte er um, lief über die Hälfte der Strecke in der dreiköpfigen Spitzengruppe und verabschiedete sich sodann mit einem trockenen Zwischenspurt.

Nach 52:52 Minuten erreichte Zerehannes das Ziel mit einem Vorsprung von 2:03 Minuten. Gut zweieinhalb Minuten trennten ihn vom ursprünglichen Ziel. Doch er nahm’s gelassen: «Auch so war das Rennen für mich in Ordnung. Der Steigerungslauf wird einen guten Trainingseffekt nach sich ziehen.»

Auf Platz 2 und zum Aargauer Volkslauftitel lief Lukas Stähli. Der 35-jährige gebürtige Ostschweizer lebt seit Anfang Jahr in Aarau und meldete mit seiner Leistung seine wiedererwachten Ambitionen. Nachdem ihm bis vor fünf Jahren immer wieder Spitzenergebnisse auf nationaler Ebene gelungen waren, konzentrierte er sich anschliessend vermehrt auf den Beruf.

Jetzt ist der Hunger des Businessanalysten nach Leistung aber wiedererwacht. Stähli spricht davon, dass «ich es nach einer Saison zum Zurücktasten nächstes Jahr nochmals wissen will.» Das Volkslaufergebnis stimmt ihn zuversichtlich – nicht zuletzt auch wegen des letzten Kilometers auf dem er den Streckenrekordhalter Berhe Zeremariam überholte und stehen liess.

Schaller trotz Übermut

Bei den Frauen setzte sich mit der Zürcherin Alexandra Schaller die bestausgewiesene Läuferin durch. Die 39-Jährige wählte allerdings eine zu forsche Taktik. Mut gemacht hatte ihr der Berlin Halbmarathon zwei Wochen zuvor.

Mit ihren 1:19:18 Stunden realisierte sie eine bemerkenswerte neue persönliche Bestzeit. Zumindest zeitlich vermochte sie aber nicht auf der Erfolgsschiene fortzufahren. Ihrem hohen Anfangstempo musste sie Tribut zollen. «Ich hatte zu beissen, ich litt und dachte ständig, dass ich noch abgefangen werde», beschrieb sie ihre Gefühle. Diese Gefahr blieb aber fern. Die zweitplatzierte Arlette Maurer büsste 2:09 Minuten ein.

Als beste Aargauerin den Volkslauf-Meistertitel errang wie im Vorjahr Rebecca Feremutsch. Die 43-jährige Köllikerin lief 7 Minuten nach Schaller als siebte ein. «Dass ich nur eine Woche nach dem Trainingslager und mit müden Beinen gewinne, überrascht mich», sagte die Primarlehrerin und Physiotherapeutin. Im Vergleich zum letzten Jahr vermisste sie vor allem die Unterstützung von Ehemann Christoph Feremutsch. Anstatt ihr die Pace zu machen, wollte er die eigenen Möglichkeiten nutzen.

Als siebter Mann platzierte er sich im Klassement der besten Aargauer auf Position 3 und bei den M40 auf Platz 2. Aber, so sagte er: «Es war ein Geknorze.» Adrian Müller aus Beinwil am See, der letztjährige Aargauer Volkslaufsieger, belegte Platz 2. Mit über 1200 Klassierten resultierte ein sehr erfreuliches Meldeergebnis.