Am Freitag startet Rotweiss Wettingen ins Europacup-Abenteuer. Über die Pfingstfeiertage sind die acht Landesmeister der Club Trophy auf der Bernau. Die Club Trophy ist die zweithöchste europäische Liga, vergleichbar mit der Europa League im Fussball.

Und das Auftaktspiel gegen das Team aus Lissabon ist schon wegweisend. «Das erste Spiel ist enorm wichtig. Zum einen um gut ins Turnier zu starten, zum anderen weil die Portugiesen in unserer Reichweite liegen», weiss Cheftrainer Peter Fischbach, der zusammen mit Michael Kloter die Aargauer betreut.

Als Leader ins Turnier

Der Start in die Feldsaison ist den Wettingern nicht geglückt, doch seit Oktober 2018 haben sie sowohl auf dem Feld als auch in der Halle kein Spiel mehr verloren. Die logische Konsequenz waren der Meistertitel in der Halle, der Cupsieg auf dem Feld und seit letztem Wochenende auch die Leaderposition in der Meisterschaft.

Das Europacupturnier steht jedoch unter ganz anderen Vorzeichen: Rotweiss befindet sich in einem Umbruch und hat eine sehr junge Mannschaft aufgebaut um Captain Manuel Keller und die wenig verbliebenen Routiniers wie Marco Michel, Dauerläufer Silvan Steimer, den unermüdlichen Kämpfer Jan Hödle und die Messerli-Zwillinge.

«Die jungen Spieler sind taktisch und technisch gut», freut sich der langjährige Nationalspieler Fischbach. Aber er weiss auch: «Auf diesem Level fehlt ihnen die Erfahrung und in heiklen, hektischen Situationen haben sie noch nicht genug Routine.»

Ziel: Klassenerhalt

In der zweiten Partie am Samstag geht es gegen das irische Team. Die Nationalmannschaft von der grünen Insel hat in letzter Zeit grosse Fortschritte gemacht und entsprechend stark erwarten die Wettinger ihren Gegner aus Glenanne.

«Die sind sehr solide, kämpferisch stark und kommen mit viel Speed», weiss Fischbach. Nach dem dritten Gruppenspiel am Sonntag gegen Stroitel Brest aus Weissrussland geht es am Pfingstmontag in die Finalspiele.