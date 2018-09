Er war Muris heimlicher Star an einem sonst sportlich tristen Cuptag: Mitten im Spiel greift ein Muri-Junior in den Cuphit gegen St. Gallen (0:7) ein, in dem er einen Ball, der (noch) nicht das Seitenaus überquerte, stoppte. Reklamationen? Von wegen! Alle Protagonisten nahmen es mit Humor.