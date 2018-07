Die Nachricht erreicht die FCA-Geschäftsstelle am Donnerstag: Mickael Almeida ist für den Saisonauftakt gegen Servette spielberechtigt. Die Zuschauer bekommen also eine erste Kostprobe des Riesentalents aus Sion. Allerdings nicht von Anfang an: Almeida ist erst seit knapp zwei Wochen bei der Mannschaft und dient Cheftrainer Patrick Rahmen gegen die Genfer als Offensivwaffe von der Bank aus. Ebenfalls erwähnenswert ist die Matchvorbereitung unter Rahmen: Ab sofort trifft sich die Mannschaft bei Heimspielen am Mittag zum Anschwitzen und anschliessenden Essen, ehe die Spieler nochmals nach Hause dürfen. Rund 90 Minuten vor dem Anpfiff ist dann Treffpunkt im Brügglifeld. Den Ablauf hat Rahmen nach Absprache mit den Spielern so bestimmt. Mal schauen, ob es hilft: Denn mit Servette, neuerdings trainiert vom Ex-Aarauer Alain Geiger, kommt zum Auftakt einer der Aufstiegsfavoriten ins Brügglifeld. (wen/ruku)