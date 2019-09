4. Minute: Bereits in den ersten paar Spielminuten kassiert der FC Aarau die erste kalte Dusche. Lausanne-Ouchy bekommt den ersten Eckball der Partie zugesprochen, Juan Manuel Parapar schlägt den Ball Richtung Tor - Stefan Maierhofer nur ein Luftloch. Axel Danner steht dankbar bereit und netzt zum 1:0 für den Gast ein.

35. Minute: Endlich ist auch der FCA wach, endlich gibt es wieder einen Eckball. Markus Neumayr tritt für Aarau an, Nicolas Schindelholz versenkt den Ball per Kopf in der kurzen Ecke zum 1:1, der Ausgleich ist geschafft.