Noch am vergangenen Wochenende hatte Raemy eine allfällige Stellungnahme für Anfang Woche in Aussicht gestellt – darauf verzichtet er nun. Er meldet sich stattdessen per SMS und verweist auf seinen Anwalt Stefan Schmutz.

Dass Nicolas Raemy Anzeige gegen Milan Skvaril eingereicht hat, sorgt in der Handballszene für viele Diskussionen. Einer aber will sich daran nicht beteiligen: Raemy selber.

Er sieht die Problematik in dem, was nach dem unbestrittenen und mit der roten und blauen Karte geahndeten Foul geschieht: «Wenn man sich das Foul, beziehungsweise das, was danach folgt, ansieht, dann ist das ein Bereich, in dem es um die Gesundheit des Sportlers geht. Das ist ein Angriff auf die Nacken- und Kopfpartie des am Boden liegenden Spielers und hat nichts mehr mit dem Spiel zu tun.»