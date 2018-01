Wie üblich dürfen sich in der einmonatigen Vorbereitungsphase und im Trainingslager vom 15. bis 22. Januar in Spanien einige Nachwuchstalente präsentieren: Heuer sind dies Jan Burkard (17, Abwehr), Matija Randjelovic (16, Mittelfeld) und Noah Lüscher Boakye (16, Sturm). Zudem wird der Ex-FCA-Junior Edmond Ramadani (19) mittrainieren, auch wenn eine Einigung mit seinem bisherigen Arbeitgeber GC noch ausstehend ist. Geplant ist, dass in der Rückrunde die jungen Spieler forciert und somit auf ihre Profi-Tauglichkeit geprüft werden.

«Kein Schnellschuss»

Nicht mehr zum Kader gehört Routinier Stéphane Besle (33). Der Elsässer beginnt in diesen Tagen in Neuenburg die Ausbildung zum Polizisten. Dass Sportchef Sandro Burki bis zum Rückrundenstart am 5. Februar gegen Schaffhausen Abwehr-Ersatz für Besle verpflichtet, ist eher unwahrscheinlich: «Einen Schnellschuss wird es nicht geben. Nur wenn es langfristig Sinn macht.»