Kommentar Protest gegen Niederlage im Spitzenspiel: Der FC Aarau tut, was er tun muss Dass die Aarauer das 2:4 in Winterthur anfechten, bringt die Verfechter des Sportsgeists auf den Plan. Dabei ist das Vorgehen alternativlos. Der Kommentar von AZ-Reporter Sebastian Wendel.

Zahlreiche Becher fliegen nach dem 3:2 des Winterthur auf den Rasen - einer davon verletzt einen Linienrichter am Kopf. Freshfocus

«Kein Vorgehen, mit dem sich der FC Aarau Sympathiepunkte holt.» Mit diesen Worten schreibt mir ein Kollege, was er davon hält, dass der FC Aarau Protest gegen die 2:4-Niederlage im Spitzenspiel gegen den FC Winterthur einlegt, nachdem ein Becherwurf aus dem Publikum den Linienrichter verletzt hat.

Klar: Fussballspiele sollen grundsätzlich auf dem Rasen und nicht am grünen Tisch entschieden werden. Sportlich war Winterthur die etwas bessere Mannschaft und hat verdient gewonnen. Doch hat es im Profi-Business Platz für Sentimentalitäten? Müssen Klubverantwortliche nicht alles in ihrer Macht stehende für den Erfolg ihrer Mannschaft tun? Natürlich müssen sie das: Wenn das Reglement den FCA-Chefs die Möglichkeit eröffnet, das Resultat anzufechten, ist es ihre Pflicht, das auch zu tun. Man stelle sich vor: Aarau verzichtet aus Fairplay-Gedanken auf den Protest und steigt am Saisonende wegen drei Punkten nicht auf. Die Verantwortlichen müssten sich anhören, sie hätten den Aufstieg verschenkt. Genauso wie sie sich heute – nach Einlegung des Protests – anhören müssen, sie seien schlechte Verlierer.

Der FC Aarau hat in diesem Fall die Wahl zwischen Pest und Cholera, doch er tut genau das Richtige. Das Problem ist das Reglement: Es öffnet dem FC Aarau die Türe, das Resultat anzufechten, obwohl der Becherwurf das sportliche Geschehen in keiner Weise beeinflusst hat. Dieser Missstand muss behoben werden.

