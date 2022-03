Kommentar Becherwurf in Winterthur: Die Liga wählt den Hinterausgang, der FC Aarau beweist Sportsgeist Statt eine klare Haltung zu den Vorgängen in Winterthur zu finden, versteckt sich die Liga hinter einem Formfehler. Dafür zeigt der FC Aarau Grösse. Der Kommentar von AZ-Reporter Frederic Härri. Frederic Härri Drucken Teilen

Wie kann Fehlverhalten im Stadion künftig verhindert werden? Dieser Frage weicht die Swiss Football League aus. Claudio Thoma / freshfocus

Der FC Aarau verliert das Spitzenspiel in Winterthur. Jetzt auch definitiv. Es ist richtig, dass die Partie nicht zugunsten des FCA gewertet wird. Die Winterthurer haben die Partie verdient mit 4:2 für sich entschieden. Der Becherwurf auf den Linienrichter hatte auf das Resultat keinerlei Einfluss, also sollte das Aufstiegsrennen auch nicht nachträglich durch Entscheide am grünen Tisch verändert werden.

Auf den ersten Blick ist der Entscheid einer im Sinne des Sports. Nur macht es sich die Liga in ihrer Argumentation zu einfach. Sie wählt den Ausgang durch die Hintertür, indem sie auf den Protest gar nicht erst eingeht und sich hinter einem Formfehler versteckt.

Damit verpasst sie es, zu den Vorgängen klar Stellung zu beziehen. Wie weit dürfen Fans gehen, wie kann Fehlverhalten im Stadion künftig verhindert werden? Das sind Fragen, die auch aufgrund des jüngsten Becherwurfs in Bochum aktueller denn je sind. Fragen, denen die Liga aber mit Realitätsverweigerung begegnet. Die Busse von 15’000 Franken für den FC Winterthur tun dem einzelnen Fan nicht weh.

Die Verantwortlichen beim FC Aarau indes hatten sich nach Einlegung des Protests anhören müssen, sie seien schlechte Verlierer. Nun beweisen sie, dass sie dies eben nicht sind, indem sie davon absehen, den Entscheid anzufechten. Sie handeln im Sinne des Sports. So sehr sie sich über die Begründung der Liga auch ärgern mögen.