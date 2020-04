«Königstransfer» für Reinach: Ehemaliger NLA-Spieler verstärkt die Red Lions

In diesen schwierigen Zeiten während der Corona-Krise können die Red Lions Reinach positive Nachrichten vermelden: Der Center Remo Heitzmann verstärkt neu das Team von Raphael Zahner. «Für Reinacher Verhältnisse kann man von einem Königstransfer sprechen», erklärt der Coach.

Sein neuer Schützling bringt viel Erfahrung mit sich: Heitzmann spielte in der Vergangenheit unter anderem für die Rapperswil-Jona Lakers in der NLA und für die GCK Lions in der NLB. Zuletzt war der 27-Jährige bei den Pikes Oberthurgau aktiv. Dort löste er nun den Vertrag auf: «Heitzmann wollte einen Wechsel und ist uns daher auch vom Lohn her entgegengekommen. Sonst wäre der Transfer wohl nicht möglich gewesen.»

Von seinem neuen Center erhofft sich Zahner einiges: «Ich musste eine Lösung finden, um unser Powerplay zu stabilisieren. Da kommt Heitzmann mit seiner Erfahrung gerade richtig. Er ist ein Punktegarant und kann mit seiner Erfahrung gleich eine Leader-Rolle übernehmen. Das tut unserer jungen Mannschaft in jeder Hinsicht gut.»