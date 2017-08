Die Stimmung im Training des FC Wohlen ist drei Tage nach der ärgerlichen Niederlage gegen Wil und einen Tag vor dem Duell gegen Neuchâtel Xamax entspannt, aber fokussiert. In Wil hatten die Freiämter trotz einer Pausenführung noch verloren. Während des Trainings hallen die Stimmen von Goalie Flamur Tahiraj und Torhütertrainer Pascal Zuberbühler durch das Stadion Niedermatten. Beide kümmern sich um ihre «Schützlinge»: Zuberbühler fordert den Ersatzgoalie Yanick Hofer im Einzeltraining, Tahirajs Rufe gelten vornehmlich dem 19-jährigen Verteidiger Dragiša Gudelj. Dieser war nach den letzten beiden Spielen in die Kritik geraten, weil er vor allem beim 1:4 gegen Schaffhausen nicht immer gut ausgesehen hat. Tahiraj will ihn mit positiver Bestätigung motivieren und schreit immer wieder «Bravo Dragi! Bravo Dragi!», egal, ob Gudeljs Aktionen aussergewöhnlich gut waren oder nicht. Gudelj sagt: «Ich lese nicht, was in der Zeitung steht. Ich fokussiere mich nur auf das Spiel und ich glaube, jeder Spieler hier macht das genauso.»

Heute müssen sich Gudelj und seine Teamkollegen mit dem Aufstiegsaspiranten Neuchâtel Xamax messen, der bisher verlustpunktlos geblieben ist. Die Unterschiede zwischen den Teams könnten grösser nicht sein: Hier die Neuenburger, seit zwei Jahren an der Spitze der Challenge League mit dem klaren Ziel Aufstieg, da die Freiämter, die bis Ende Mai nicht mal wussten, ob sie diese Saison noch in der Challenge League spielen würden und vor allem nicht absteigen wollen.