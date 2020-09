Knappe Niederlage nach dramatischer Schlussphase: Der HSC Suhr Aarau verliert beim BSV Bern mit 17:18

Am Ende fehlte auch einfach das nötige Glück: Tim Aufdenblatten, David Poloz und Manuel Zehnder trafen in den letzten gut viereinhalb Minuten alle nur Pfosten oder Latte des Berner Torgehäuses und so verlor der HSC Suhr Aarau die Partie der vierten Runde in der NLA auswärts beim BSV Bern mit 17:18.

«Schlussendlich hätte die Partie auf beide Seiten kippen können», sagte HSC-Trainer Misha Kaufmann wenige Augenblicke nach der Schlusssirene.

Zur Pause war seine Mannschaft nach einem Schlussspurt in der Endphase der ersten Halbzeit noch mit 10:9 in Führung gelegen. In der zweiten Halbzeit zeigten sich dann die Berner Gastgeber in einer hart umkämpften und teilweise zähen Partie in der Offensive etwas effizienter.

Die Abwehr des HSC stand über die komplette Spielzeit gut und liess gerade einmal 18 Gegentreffer zu – und das, obwohl Abwehrchef Martin Slaninka bereits in der zwölften Spielminute seine zweite persönliche Zweiminutenstrafe kassiert hatte und in der Folge wegen des drohenden Restausschlusses nur noch dosiert zum Einsatz gekommen war.

Zu wenige Treffer erzielt

Das Problem des HSC lag am Donnerstagabend aber vielmehr in der Offensive. Dort liessen die Schützlinge von Trainer Kaufmann schlicht und einfach zu viele Chancen liegen. «Mit gerade einmal 18 Gegentreffern sollte man eigentlich trotzdem gewinnen. Nun gilt es die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.»