Der Fricktaler Torwart, Rok Jelovcan, hatte die Partie gewohnt stark begonnen, aber wirkte glücklos bei Schüssen aus dem Rückraum. Folglich oblag es für die restlichen 45 Minuten Nicolas Bamert, das Tor der Gäste zu hüten. Trotz dem Wechsel zwischen den Pfosten ergatterte sich Stäfa in der 17. Minute erstmals die Führung (10:9), allerdings begünstigt durch eine Überzahlsituation. Nach dem Zürcher Führungstreffer verlief das Spiel ausgeglichener, aber beide Teams agierten in den nächsten Minuten verzettelt und es reihten sich mehrere Fehlschüsse und überhastete Pässe aneinander.

Das Heimteam vermochte eine weitere Überzahlsituation nicht auszunutzen, da sie gleich einige Male innert kurzer Zeit an Torhüter Bamert scheiterten. Die Aargauer nutzten wie zu Spielbeginn ihre Chancen besser und gingen so mit einer 14:16-Führung in die Pause.

Stäfa übernimmt Spieldiktat

In der zweiten Hälfte fanden die Platzherren zunehmend ihren Rhythmus. Möhlin gelang in den ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff nur drei Tore und mit ihrem Ausgleichstreffer zum 17:17 in der 34. Minute nahmen die Zürcher sichtlich an Fahrt auf. Nachdem sich Stäfa kurz darauf in Führung schoss, erholten sich die Gäste aber wieder von ihrem Durchhänger und es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Stäfa blieb jeweils leicht im Vorteil, aber Möhlin liess sich nicht abschütteln und erzielte abermals den Ausgleichstreffer, nachdem die Zürcher in Führung gegangen waren.

Beide Teams kämpften aufopferungsvoll in der Defensive und keiner der Kontrahenten konnte sich entscheidend durchsetzen. In den letzten Minuten kam es noch einmal zu einem Showdown. Die Lakers lagen nach 57 Minuten mit zwei Toren in Front (27:25). Als der Zürcher Ramon Schlumpf eine Zeitstrafe kassierte, nutzte Möhlin diese letzte Chance und glich die Partie 60 Sekunden vor Schluss noch einmal aus.