In der dritten Runde der 1. Liga siegt der FC Baden gegen United Zürich. Und was für ein Sieg: Bereits nach einer Viertelstunde führte Baden mit 3:0 – nach einer halben Stunde mit 5:0. In der zweiten Hälfte kamen vier weitere Tore hinzu. Der FC Baden schrammt gegen Promotion-League-Absteiger United Zürich zwar knapp am Stängeli vorbei, holt aber einen überlegenen Sieg.