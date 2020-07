Knall beim FC Lenzburg: Trainer Emilio Munera nimmt den Hut!

Munera übernahm das Traineramt in Lenzburg von Igor Drmic im März 2019. So richtig durchgestartet ist Munera in der Vorrunde der Saison 2019/20. Er holte mit der Mannschaft bis zur Winterpause in 13 Spielen 31 Punkte und setzte sich mit dieser Ausbeute vom Rest der Konkurrenz ab. Der Vorsprung auf das zweitklassierte Rothrist vor dem Abbruch der Saison wegen der Coronakrise betrug satte sechs Zähler. Der Aufstieg in die 2. Liga interregional war vor der Rückrunde der wegen der Coronakrise abgebrochenen Saison in Griffweite.

«Momentan fühle ich in mir eine grosse Leere»

Der Entscheid des Abgangs kommt ziemlich überraschend. Die Gründe dafür sind in erster Linie persönlicher Natur. Munera wird jetzt erst einmal eine Pause einlegen, will dann aber wieder ins Trainergeschäft einsteigen. «Momentan fühle ich in mir eine grosse Leere», sagt der 48-Jährige.