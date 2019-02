Die Surbtaler stellten sich auf einen harten Kampf ein. Denn die Gäste, mit drei siegreichen Partien in Folge im Gepäck, hatten sich mit sieben Spielern von Wacker Thun verstärkt. So musste Trainer Zoltan Majeri das Team auf einen ebenbürtigen Gegner vorbereiten.

Doch der TV Endingen konnte von Beginn an seine gefährlichen Konter laufen und ging schnell in Führung. Der Vorsprung kam unter anderem dank toller Paraden des Endinger Torhüters Christophoros Nungovitch zustande, der oft richtig stand und blitzschnell reagierte. In der ersten Viertelstunde kassierte er nur drei Gegentreffer. Der TV Steffisburg tat sich zu Beginn schwer, kam dann aber immer besser ins Spiel. Das Spiel wurde härter und der TV Endingen musste gleich zweimal in Folge mit nur vier Feldspielern auskommen. In dieser unruhigen Spielphase verkürzten die Gäste und traten immer sicherer auf. Auf der Endinger Seite wurde das Spiel langsamer, es verlor an Spritzigkeit. Der Pausenstand von 14:10 verhiess eine spannende zweite Halbzeit.

Die Endinger machten gleich von Beginn der zweiten Spielhälfte klar, dass sie das Zepter nicht aus der Hand zu geben gedachten. Die Gastgeber überrollten das gegnerische Team, liessen in der gesamten zweiten Halbzeit gerade mal fünf Gegentreffer zu. Dennis Grana behauptete sich genauso erfolgreich im Tor wie zuvor Nungovitch zuvor. Beide Keeper erwischten einen starken Tag.

Endingens Trainer Zoltan Majeri konnte wieder alle Spieler auf die Platte schicken. Als Youngster Joshua Hitz einen Siebenmeter erfolgreich verwandelte, freuten sich die Handballfans auf den Rängen ebenso wie seine Teamkollegen. Mit einem klaren 25:15 gegen einen TV Steffisburg, der kein Mittel gegen die stark aufspielenden Endinger fand, verabschiedeten sich die Spieler gelöst und zufrieden von den 320 Zuschauern in der Go Easy-Arena. (AZ)