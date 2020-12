Klare Niederlage zum Jahresabschluss: Der dezimierte TV Endingen unterliegt St. Otmar deutlich mit 28:39

Noch vor Anpfiff der Partie zwischen dem TV Endingen und dem TSV St. Otmar St. Gallen müssen die Surbtaler den nächsten Tiefschlag hinnehmen: Die Surbtaler müssen für die letzte Partie des Jahres 2020 auf Routinier Christian Riechsteiner verzichten. Der TVE-Captain befindet sich in Quarantäne.

Damit gehen Trainer Zoltan Majeri langsam aber sicher die letzten Wechseloptionen aus – auf dem Matchblatt der Endinger finden sich gerade einmal 13 Namen, inklusive der beiden Torhüter. Immerhin kann Majeri, zumindest im Angriff, auf Sven Schafroth zurückgreifen. Der Rückraumspieler läuft trotz Hüftverletzung auf.

TVE verliert nach ausgeglichener Startphase, etwas den Anschluss

Der Auftakt in die Partie verläuft dennoch ausgeglichen. Nach zehn Spielminuten steht es 6:6 Unentschieden. Die Führung hat bis dahin bereits mehrmals gewechselt und die Endinger haben sogar schon einen zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt.

Obwohl es die TVE-Spieler auch in der Folge nicht an Willen vermissen lassen und ihr Kämpferherz zeigen, müssen sie die St. Galler etwas davon ziehen lassen: In der 23. Minute liegen die Surbtaler erstmals mit vier (10:14), drei Minuten später gar mit sechs Treffern (10:16) zurück. Bis zur Pause wächst der Rückstand auf 11:18 an.

Dass das Heimteam in der coronabedingt leeren GoEasy-Arena in dieser Phase etwas hat abreissen lassen müssen, liegt auch daran, dass zwischen dem zehnten (19./10:11) und elften Treffer (29./11:16) der Endinger fast zehn Minuten (9:51 Minuten) vergehen.

In der zweiten Halbzeit geht es schnell

Der Auftakt in die zweite Halbzeit missglückt dem TVE vollkommen und so bezieht Trainer Majeri in der 35. Minute beim Stand von 12:23 sein zweites Team-Timeout. Weitere knapp fünf Minuten später ist der Rückstand der Endinger in der 40. Minute indes bereits auf 13 Treffer (15:28) angewachsen. Die fehlenden Wechseloptionen auf der Bank machen sich nun immer stärker bemerkbar. Daran können nachvollziehbarer Weise auch die sporadischen Einsätze der Nachwuchsspieler Seya Grau und Lukas Mischler nichts ändern.

Bis zehn Minuten vor der Schlusssirene wächst der Rückstand des TVE um einen weiteren Treffer auf deren 14 (21:35) an. Die Partie ist natürlich längst entschieden. Diesen Umstand nutzt Majeri, um nun seinen Nachwuchsspielern auf der Bank weitere Einsätze zu gewähren. Auch Joshua Hitz steht nun auf der Platte. In der 55. Minute tankt sich der 17-Jährige am Kreis durch und erzielt mit dem 25:38 seinen ersten NLA-Treffer.

Von Topskorer Justin Larouche, Flügel Noah Grau und Torhüter Vit Schams einmal abgesehen stehen beim TVE in den letzten Minuten der Partie ausnahmslos Nachwuchsspieler auf der Platte. Sie schlagen sich wacker und können gar noch etwas Resultatkosmetik betreiben, was sich im 28:39-Endergebnis niederschlägt.

Sie haben die Partie verpasst? Schauen Sie sie sich hier in der Aufzeichnung des Livestreams an: