Die 1. Liga im Volleyball kann am Sonntag mit einem ganz besonderen Duell aufwarten. Die Lokalrivalen VBC Kanti Baden und BTV Aarau treffen in der ersten Partie des Playoff-Finals aufeinander – wieder einmal. Bereits in der Qualifikationsrunde der Gruppe C mussten die zwei Teams gegeneinander antreten.

«Viele Spielerinnen der beiden Teams kennen sich, es sind deswegen sicherlich mehr Emotionen im Spiel als sonst», sagt er auf das Derby angesprochen. Harald Gloor, der Trainer des BTV Aarau, sieht das Ganze ähnlich. Auch das Publikum werde alles geben: «Es wird ein harter Kampf werden, in dem es darum gehen wird, mental stark zu sein.»

Für beide Teams sind die Spiele um den Direktaufstieg in die Nationalliga B wichtig. Den Umweg über die Barrage möchten sie nicht gehen. Der BTV Aarau wird in beiden Spielen (die zweite Partie findet am 23. März in Aarau statt) auf zwei wichtige Spielerinnen verzichten müssen, die schon seit längerer Zeit verletzungsbedingt fehlen.

Für Trainer Harald Gloor, der vier Jahre lang auch die Frauen des VBC Kanti Baden gecoacht hat, ist das kein Grund, nervös zu werden. Auch der Druck, den Aufstieg schaffen zu wollen, bringt ihn nicht aus der Ruhe.

«Allen Spielerinnen war von Anfang an bewusst, dass wir den Aufstieg unbedingt realisieren wollen. In jedem Spiel mussten sie eine gute Performance abliefern, sie haben sich mittlerweile an den Leistungsdruck gewöhnt», sagt Gloor. «Baden muss zuerst beweisen, dass auch sie damit umgehen können.»

Finanziell gut aufgestellt

Der BTV Aarau hat im schweizweiten Vergleich ein beachtliches Budget und zudem ein professionelles Trainerteam zur Verfügung, das die Spielerinnen der ersten Mannschaft viermal pro Woche fordert. In diesem Bereich ist das Duell gegen Baden fast wie ein Vergleich Gross gegen Klein.

Ein weiterer Vorteil für den BTV Aarau könnte das Wissen von Gloor über die Badener Spielerinnen, die ihm seit seiner Zeit als Talent-Coach bekannt sind, sein. Trotz all diesen Faktoren sieht er lieber Kanti Baden in der Favoritenrolle. «Nach zwei verlorenen Direktduellen gehen wir definitiv nicht als Favorit in die Partien. Die Hauptverantwortung liegt bei Baden», sagt Gloor.