Keine Überraschung zum Abschluss des Jahres: Der TV Endingen kassiert bei St. Otmar St. Gallen eine 25:39-Klatsche

Eigentlich startet der TV Endingen gut in die Partie auswärts bei St. Otmar St. Gallen. Eigentlich. Denn trotz einer frühen Parade von Torhüter Vit Schams beim ersten Wurf auf seinen Kasten, liegen die Surbtaler nach Ablauf der 5. Spielminute bereits mit 1:4 im Rückstand.

In den folgenden Minuten entwickeln sich das Spielgeschehen und auch das Skore ausgeglichen weiter. Bis zur 12. Minute: Nach einem Technischen Fehler Sven Schafroths zieht Andrija Pendic davon und stellt auf 10:6.

Und für die Gäste aus dem Aargau kommt es noch schlimmer: Anderthalb Minuten später liegen sie nach einem vom gegnerischen Torhüter Aurel Bringolf parierten Abschluss erstmals mit fünf Treffern (6:11) hinten. Dass noch vor Ablauf der 15. Spielminute sogar noch das 7:13 fällt, veranlasst TVE-Trainer Zoltan Majeri zum Bezug seines ersten Team-Timeouts.

Die Partie ist bereits in der Pause vorentschieden

Kurz nach Ablauf der 21. Spielminute sieht die Welt für die Surbtaler wieder ein kleines bisschen freundlicher aus. Sven Schafroth verkürzt nämlich nach einem Technischen Fehler in der St. Galler Offensive auf 11:15 und bringt den TVE damit wieder etwas näher heran.

Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer. Einen Wurffehler und einen Technischen Fehler später liegen die Endinger gut sechs Minuten vor der Pause zum ersten Mal in dieser Partie mit sieben Treffern (11:18) zurück. Und weil sich an dieser Differenz bis zur Pause nichts mehr ändert, scheint die Partie nach 30 Minuten beim Spielstand von 14:21 zu Ungunsten des TVE bereits vorentschieden.

Ab der 46. Minute ist der TVE die Schiessbude der NLA

Dieser Umstand wird nach der Pause gleich eindrücklich unterstrichen: Denn bis zur 40. Minute baut St. Otmar seine Führung auf zwölf Treffer aus. Mit 16:28 liegen die Endinger deshalb 20 Minuten vor der Schlusssirene ohne Hoffnung auf eine Überraschung vor Weihnachten zurück.

In den folgenden fünf Minuten muss der TVE sogar noch den Ausbau der St. Galler Führung auf 13 Treffer hinnehmen, bleibt nun aber wenigstens dran. In der 46. Minute kassieren die Endinger den 32. Gegentreffer in dieser Partie (19:32) und sind damit statistisch gesehen die Schiessbude der Liga. Insgesamt 512 Treffer hat der TVE zu diesem Zeitpunkt kassiert, das ist einer mehr, als Schlusslicht RTV Basel.

Die exemplarische 50. Spielminute

Das Geschehen in der 50. Spielminute bringt den Spielverlauf kurz und bündig auf den Punkt: Zuerst pariert TVE-Torhüter Vit Schams den aufgrund eines Technischen Fehlers von Lukas Riechsteiner entstandenen Gegenstoss. In der Folge scheitert Sven Schafroth mit seinem Wurf am gegnersichen Torhüter Aurel Bringolf und die St. Galler verwerten den erneuten Gegenstoss zum 35:21. Und weil sich Schafroth nur Sekunden danach einen Technischen Fehler erlaubt, skort St. Otmar gleich zwei Mal innert neun Sekunden – und zieht auf 15 Treffer (36:21) davon.

Die Partie ist natürlich längst entschieden. Hüben wie drüben werden nun Chancen vergeben. Und trotzdem wächst der Rückstand für den TV Endingen bis fünf Minuten vor der Schlusssirene auf 16 Treffer (23:39) an.

Immerhin: In den letzten fünf Minuten kassieren die Endinger keinen weiteren Gegentreffer mehr und können noch ein kleines bisschen Resultatkosmetik betreiben. Schlussendlich resultiert zum Abschluss des Jahres 2019 eine 25:39-Pleite.