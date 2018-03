Überraschend ist höchstens der Zeitpunkt, nicht aber der Inhalt der Nachricht, die am Mittwochabend um 21 Uhr die AZ-Redaktion erreicht: Der FC Aarau trennt sich per sofort von Cheftrainer Marinko Jurendic. Dass dieser Schritt in der zweiwöchigen Länderspielpause vollzogen wird, war nach der jüngsten Niederlagen-Serie zu erwarten. Dass es bereits gestern passiert, damit konnte jedoch nicht gerechnet werden: Der Mittwoch stand ursprünglich ganz im Zeichen des neuen Stadions im Torfeld Süd.

Der Entscheid der sechs FCA-Verwaltungsräte fiel einstimmig. Kurios: Jurendic durfte am Mittwoch ein letztes Mal das Training leiten, weil er in diesem von einem Inspizienten des Schweizerischen Fussballverbandes im Rahmen einer Weiterbildung geprüft wurde. Am Nachmittag dann wurde ihm die Entlassung von Sportchef Sandro Burki und Vizepräsident Roger Geissberger mitgeteilt.

"Guter Typ, der viel von Fussball versteht"

Geissberger begründet die Entscheidung gegenüber der «Aargauer Zeitung» wie folgt: «Wir haben an einer Verwaltungsrats-Sitzung am Dienstag einstimmig beschlossen, Trainer Marinko Jurendic freizustellen. Menschlich kann man Jurendic nichts vorwerfen. Er ist ein guter Typ und ein hervorragender Kommunikator. Er versteht zweifellos sehr viel von Fussball, konnte seine Kenntnisse aber nicht auf die Mannschaft übertragen.»

Dazu passt: Vor wenigen Tagen hat Jurendic vor Managern einer Grossbank ein Referat gehalten und wurde dafür von höchster Stelle gelobt. Fachlich ist dem 40-Jährigen nichts vorzuwerfen. Die Theorie ist aber nur die halbe Miete, was zählt, ist das, was auf dem Platz geleistet wird. Geissberger sagt weiter: «Zur Freistellung von Jurendic haben die mangelhaften Resultate und die schlechten Leistungen der Mannschaft geführt. Ausserdem konnten wir innerhalb des Teams keine Fortschritte erkennen.»