Kein Verschiebedatum: Aargauer Halbmarathon muss definitiv abgesagt werden

Die jüngsten Entwicklungen rund um das Coronavirus und die behördlichen Entscheide verunmöglichen eine Durchführung des Aargau Halbmarathons 2020 und zwingen die Veranstalter zur definitiven Absage.

Das Veranstaltungsverbot mit mehr als 1000 Personen bis Ende August bedeute, dass die Premiere des Aargau Halbmarathons "schweren Herzens" abgesagt werden müsse, scrhreiben die Veranstalter in einer Medienmitteilung.

Der Marathon hätte am 5. April ausgetragen werden sollen, wurde dann aber in der Hoffnung auf ein anderes Datum verschoben. Doch nun ist auch ein Verschiebedatum nicht mehr realistisch. «Wir hoffen, dass 2021 wieder ein normales Sportjahr werden wird», sagt Armin Meier vom Verein Aargau Marathon, welcher den Halbmarathon organisiert. Eine Verschiebung weiter in den Herbst sei aufgrund des vollen Kalenders und der zu grossen Nähe der Veranstaltung im kommenden Frühling nicht zur Debatte gestanden.