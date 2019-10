«Kein Spieler kann von sich behaupten, eine gute Saison zu spielen»: Sportchef Sandro Burki nimmt Stellung zur Krise

Mit dem Körper in Bern, mit dem Kopf im Brügglifeld: FCA-Sportchef Sandro Burki weilt Anfang dieser Woche an einer zweitägigen Weiterbildung, doch die Gedanken drehen sich um die ­Situation beim FC Aarau. Sie ist zwar nicht so dramatisch wie vor einem Jahr, als man nach zwölf Spieltagen nur ­sieben Punkte auf dem Konto hatte. Doch auch deren 14, wie sie Aarau in dieser Saison bislang geholt hat, sind klar zu wenig für die internen und ­externen Ansprüche. Besorgniserregend: Beim 0:3 am Sonntag in Wil war nicht nur resultattechnisch, sondern auch leistungsmässig keine Aufwärtstendenz zu erkennen.

Die sportliche Krise verschärft sich zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt: In knapp vier Wochen, am 24. November, stimmt das Aarauer Stimmvolk über den Stadion-Kredit

(17 Millionen) und die «Teiländerung Nutzungsplanung Torfeld Süd, Stadion 2017» ab. Ist es aus diesem Grund verhältnismässig ruhig beim FCA? «Nein, die Stadionabstimmung tangiert den sportlichen Alltag nicht, wir arbeiten so leistungsorientiert wie immer», sagt Burki, als wir ihn am Montagmittag telefonisch erreichen.

Das erste Saisondrittel ist vorbei. Welche Note geben Sie dem FC Aarau?

Burki: Eine ungenügende, aber mit Vorbehalt: Ein grundsätzliches ­Fazit kann man immer erst nach der kompletten Saison ziehen.

In den letzten fünf Partien gab es nur einen Sieg (3:2 in Kriens; die Red.) und drei Niederlagen, zuletzt das 0:3 in Wil. Die ­Leistungskurve zeigt bergab – wie dramatisch ist die Situation?

Der Auftritt in Wil war für uns alle eine grosse Enttäuschung und ein Rückschritt. Wir waren dem Gegner spielerisch nicht unterlegen, aber zu einer guten Leistung gehört es auch, keine Fehler zu machen. Wir haben uns drei Mal sehr schlecht angestellt, Wil hat diese Fehler nicht gemacht, darum ­haben wir verdient verloren.

Der FC Aarau hat mehr Punkte als vor einem Jahr, dafür zeigt die Leistungskurve anders als damals gegen unten. Das muss Sie doch beunruhigen.

Ich möchte die beiden Situationen nicht vergleichen. In der letzten Saison sind wir katastrophal gestartet, hatten nach sechs Spielen null Punkte. Dieses Jahr war der Start gut, danach haben wir trotz ordentlicher Leistungen zu wenig Punkte geholt. Ich gebe Ihnen aber Recht, dass die letzten zwei Spiele gegen Lausanne und Wil Rückschritte waren. Wir machen zu viele individuelle Fehler, die zu Gegentoren führen, das müssen wir schleunigst abstellen.