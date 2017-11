Nach dem 1:4 in Vaduz vor knapp zwei Wochen lautete das Motto für die Spieler des FC Aarau, die Schmach so schnell wie möglich aus dem Gedächtnis zu verbannen. Für einen jedoch nimmt der Ausflug ins Ländle, so unschön er auch war, einen besonderen Platz in den Erinnerungen ein. Mehr noch: Für diesen Spieler endete in der Fussballöde von Vaduz die Zeit als Berufsfussballer. Knapp 14 Jahre nach dem Debüt. Die Rede ist von Innenverteidiger Stéphane Besle.

Operation am Montag

Schon seit mehreren Wochen plagte sich der Elsässer mit Knieschmerzen herum. Dass er nicht im Vollbesitz der Kräfte war, offenbarte sich in Vaduz überdeutlich. Besle hatte danach ein Einsehen und meldete sich vom Trainingsbetrieb ab. Am kommenden Montag wird sich der 33-Jährige am Knie operieren lassen.