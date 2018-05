Wie würden Sie den Weg von der OP bis zu EM-Gold beschreiben?

Der Weg von der OP bis zur EM-Medaille war steinig, geprägt von vielen Auf und Abs. Ich habe versucht, mich an die Anweisungen des Arztes zu halten, war übervorsichtig, liess es langsam angehen. Ich musste wieder lernen zu laufen, von einem Stuhl aufzustehen, die Feinmotorik wieder in den Griff bekommen. Das funktioniert bis jetzt noch nicht so gut. Aber steinige, schwierige Wege führen immer zu wunderschönen Destinationen. In meinem Fall zum EM-Titel.

Was war für Sie die grösste Herausforderung auf diesem Weg?

Die Geduld zu haben, mich an den Reha-Plan zu halten. Das heisst: Für lange Zeit nicht herumrennen, nur an der Krücke gehen. Ich musste einen riesigen Schuh tragen, in dem keine Bewegung möglich war.