Die Aarauer hatten es in der ersten Halbzeit einmal mehr verpasst, sich für die spielerische Überlegenheit im Tessin zu belohnen; stattdessen gerieten sie nach einem Abstimmungsfehler in der Defensive durch den Ex-Aarauer Zoran Josipovic in Rücklage (17.). In der 34. Minute glich der FCA mit einem Penalty - nach Foulspiel an Linus Obexer - durch Stefan Maierhofer zum 1:1 aus, aber weitere Chancen durch Michaël Perrier (36.) und Petar Misic (43.) blieben ungenutzt.

Nach dem Seitenwechsel waren spielerische Höhepunkte im Stadio Comunale Riva IV vorerst rar. In der Mitte der zweiten Hälfte liess Chiasso-Keeper Anthony Mossi einen Schuss von Varol Tasar abprallen, aber Maierhofer vermochte im Nachschuss nicht zu reüssieren. Die Gastgeber zeigten sich indes treffsicherer, indem sie eine seltene Chance nach 75 Minuten zur erneuten Führung durch den eingewechselten Facundo Batista nutzten.

Turbulente Schlussphase

Aber Aarau steckte im kapitalen Kellerduell nicht auf und drehte das Spiel in einer turbulenten Schlussphase doch noch: Zuerst traf Captain Elsad Zverotic nach einem Corner per Kopf (87.), dann sorgte der eingewechselte Mickaël Almeida nach einem von Mossi abgewehrten Freistoss von Olivier Jäckle in der 92. Minute für den umjubelten Siegestreffer, sodass die Aarauer nun nur noch einen Zähler hinter dem heutigen Kontrahenten platziert sind.