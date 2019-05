Es scheint so etwas wie ein Fluch über dem Aargauer Cupfinal zu liegen. Auf jeden Fall steht der nicht nur bei den Amateurfussballern so beliebte Anlass irgendwie unter einem schlechten Stern.

Während letztes Jahr am Auffahrtsdonnerstag das für einige Zeit letzte Kantonsderby zwischen dem FC Aarau und dem FC Wohlen stieg, kollidiert der kantonale Cupfinal zwischen dem FC Mutschellen und dem FC Othmarsingen dieses Jahr mit dem ersten Barragespiel des FC Aarau.

«Es ist sensationell, dass es Aarau noch in die Barrage geschafft hat. Aber dieses erste Spiel müsste doch gopferdeckel nicht an Auffahrt stattfinden. Schlimmer wäre bloss, wenn sie noch in Aarau spielen würden», sagt Luigi Ponte, Präsident des Aargauer Fussballverbandes.