Wilson verzichtete am Montag wegen Schmerzen in der Kniekehle auf den Start beim internationalen Meeting in Luzern – in Zofingen will er in alter Stärke auf die Bahn zurückkehren. Kambundji, deren 100-m-Landesrekord seit Athletissima Lausanne bei 11,03 Sekunden steht, winkt die Chance, über die kurze Sprintstrecke ihren achten Titel in Folge zu holen. «Ich freue mich sehr auf die Schweizer Meisterschaften», sagt Mujinga Kambundji, «ausserdem findet der Wettkampf zu einen guten Zeitpunkt statt, an dem ich normalerweise gut in Form bin.»

Erinnerungen an Zofingen

Über 400 m möchte Joel Burgunder seinen Titel verteidigen, derweil es bei den Frauen zu einer Neuauflage des letztjährigen Finalduells zwischen Vanessa Zimmermann und der 800-m-Spezialistin Selina Büchel kommt. «Ich habe sehr gute Erinnerungen an dieses Stadion in Zofingen», sagt Selina Büchel, «ich habe hier meine ersten Nachwuchs-Schweizer-Meisterschaften erlebt.»