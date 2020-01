Judoka Tobias Meier über seinen Rücktritt: «Auf einmal jagt dich nichts mehr»

Oftmals kann der Sport grausam sein. Das ewige Fressen-und-gefressen-Werden manifestiert sich in einem Kampf, in dem nur die Starken an die einsame Spitze gelangen. Dort folgen wiederum finanzielle Einbussen, fehlende Freizeit, ein Leben ohne Sicherheit. All das will der Judoka Tobias Meier nicht mehr länger auf sich nehmen.

Im Alter von nur 25 Jahren gibt er Mitte November seinen Rückzug aus dem internationalen Spitzensport bekannt. «Wenn du wirklich ganz nach oben willst, muss alles stimmen. Du musst voll und ganz aufs Judo setzen, dann reicht es vielleicht. Aber ich war nicht mehr dazu bereit, diese Extrameile zu gehen», sagt der aus Wettingen stammende Meier.

Verpasste Möglichkeiten und Wehmut

Den drastischen Schritt bereut er keineswegs. Beim Gedanken an die verpassten Möglichkeiten taucht trotzdem Wehmut auf. Während Meier eine Europameisterschaft und die Militär-WM in seinen Lebenslauf einfügen durfte, blieb ihm eine Teilnahme an einer Weltmeisterschaft oder den Olympischen Spielen verwehrt.

Dass er diesen Träumen mit mehr Geduld und Aufwand wohl näher gekommen wäre, ist ihm bewusst. Der Blick zurück hinterlässt gemischte Gefühle. «Ich habe oft gedacht: Wenn du dich in den Arsch klemmst und zusammenreisst, dann wird es vielleicht schon gehen», sagt er.

Doch auf einmal ging es eben doch nicht mehr. Eine verheissungsvolle Karriere wurde begraben, bevor sie überhaupt richtig anfangen konnte. Trotzdem will Meier nicht gelten lassen, dass seine zehn Jahre im Leistungssport verschwendete Zeit waren und sich die Sport-Lehre und die Sport-RS nicht gelohnt hätten.

Zwischen Warschau, Tel Aviv und Tokio

«Der Leistungssport hat mich unglaublich vieles gelehrt, mich zu dem Charakter geformt, der ich heute bin. Im Judo wird man auf den Boden geworfen, man fällt – und steht doch immer wieder auf. Das ist eine unbezahlbare Lebensschule», sagt Meier. Wenn er auf die Vergangenheit zurückblickt, so spricht er von einem Privileg: «Ich durfte verschiedene Menschen und Kulturen kennen lernen und in jungen Jahren viele Länder bereisen. Das würde ich immer wieder machen.»