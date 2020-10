João Ferraz gibt beim Sieg des HSC Suhr Aarau gegen die Kadetten sein Comeback – aber nur auf der Bank

Der HSC Suhr Aarau kommt gut in die Partie gegen die Kadetten Schaffhausen. Noch vor Ablauf der ersten fünf Spielminuten liegt das Heimteam mit 4:1 in Führung. Dann allerdings dauert es über sechs Minuten bis der HSC in der 11. Minute zu seinem nächsten Torerfolg (5:3) kommt. Es ist auch HSC-Torhüter Dragan Marjanac zu verdanken, dass das Heimteam in den folgenden Minuten auf 7:3 davon zieht. Auch dank der Unterstützung seiner gut stehenden Defensive pariert der Serbe bis kurz vor Ablauf der Startviertelstunde sagenhafte fünf von acht Würfen auf seinen Kasten.

Fünf Minuten später hat das Heimteam seine Führung noch weiter ausgebaut und geht in der 20. Minute erstmals mit fünf Toren (10:5) in Front. Wenige Augenblicke später allerdings kassiert HSC-Kreisläufer Martin Slaninka seine zweite persönliche Zweiminutenstrafe. Damit droht dem Slowaken bereits früh eine dritte Strafe und der damit verbundene Restausschluss. Dasselbe gilt in den Reihen der Kadetten für Erik Schmidt, der seine zweite Zweiminutenstrafe bereits in der 16. Minute kassiert.

In den folgenden Minuten bis zur Pause wogt die Partie hin und her. Zuerst muss der HSC die Gäste wieder etwas näher heran kommen lassen (23., 11:9), dann sorgen Marjanac-Paraden und Kadetten-Fehler dafür, dass das Heimteam in der 29. Minute erstmals sechs Treffer (15:9) vorlegen kann. Und es kommt noch besser: Zur Pause führt der HSC dank eines Treffers von Co-Captain Tim Aufdenblatten mit der Pausensirene mit 16:9.

Der Auftakt nach der Pause gelingt dem HSC wesentlich schlechter, als noch derjenige zu Beginn der Partie. Aus der Führung mit sieben Treffern ist bis kurz nach Ablauf der 35. Spielminute eine mit deren vier geworden (17:13). In dieser Grössenordnung pendelt sich das Skore in den folgenden zehn Minuten ein und so fliegt der HSC eine knappe Viertelstunde vor Schluss mit 21:17 in Front.

Etwas mehr als elf Minuten vor der Schlusssirene kommt Leo Grazioli im HSC-Kasten für den bis dahin starken Marjanac (33 Prozent Abwehrquote) – und fügt sich gleich mit einer Parade beim ersten Wurf auf sein Gehäuse ein. Dass das Heimteam die Gäste bis zur 52. Minute wieder auf zwei Treffer (22:20) an sich heran kommen lassen muss, hat nichts mit ihm zu tun.

Sechseinhalb Minuten vor der Schlusssirene sorgt Grazioli mit seiner bereits dritten Parade für eine Vorentscheidung: Seine Vorderleute wissen seine Arbeit zwar erst im zweiten Anlauf zu nutzen, bauen ihre Führung aber in der 56. Minute auf 24:20 aus. Diese Ausgangslage gibt die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann nicht mehr aus der Hand und bringt den vierten Sieg im vierten Heimspiel über die Zeit. (dfs)