Gerade als man dachte, bei den FC Aarau Frauen geht es endlich bergauf, folgte der nächste Tiefpunkt. Im letzten Heimspiel, gegen den Meisterschaftsfavoriten FC Zürich, spielten die Aarauerinnen eine knappe Stunde sehr gut mit.

Letztlich verloren sie mit 1:5 zwar erneut hoch, doch vor allem die erste Halbzeit, nach welcher es 1:1 stand, machte Mut. «Auf dieser starken Leistung vor der Pause können wir aufbauen», sagte denn auch FCA-Trainer Andreas Zürcher.

Nur drei Tage später war diese Freude allerdings bereits wieder verflogen. Denn die FCA-Frauen scheiterten im Cup mit 2:3 am 1.-Ligateam des FC Luzern. «Das war einfach eine ganz schlechte Leistung von uns. Wir haben unsere Situation damit alles andere als verbessert», blickt Andreas Zürcher zurück. Es sei unverständlich, wie eine solche Niederlage zu Stande kommen konnte.

In der NLA geht nichts von alleine

Auch für Zürcher ist die aktuelle Situation keine einfache – als Trainer, der immer auch das Positive sieht und die Mannschaft wieder aufbauen muss. «Ich glaube viele von uns sind es noch von letzter Saison gewohnt, dass es bei den FC Aarau Frauen stets steil bergauf geht», erklärt Zürcher, «doch in der NLA geht nichts von alleine und wir müssen uns jeden Schritt hart erkämpfen.»

Immerhin etwas Positives konnte er nach dem Cup-Spiel beobachten: «Die Reaktion der Spielerinnen im Training war gut. Jetzt wissen wirklich alle, worum es geht und geben entsprechend Vollgas.»

Nun steht am Samstag das nächste Meisterschaftsspiel an. Dabei müssen die FCA-Frauen ausgerechnet an den Ort der bitteren Cup-Niederlage zurückkehren, wo sie auf das Fanionteam des FC Luzern treffen (18:00 Uhr Sportanlagen Allmend, Luzern).

Es braucht Kampf und Leidenschaft

Für die Aarauerinnen sollte dieser Ort eine zusätzliche Motivation sein, man ist auf Wiedergutmachung aus. Doch das wird alles andere als einfach. Die Luzernerinnen spielen bisher eine starke Saison und stehen momentan auf dem dritten Tabellenrang.

Für Zürcher ist klar: «Gegen eine Spitzenmannschaft wie Luzern müssen wir über viel Kampf und Leidenschaft in die Partie finden – anders wird es schwierig.»

Trotzdem, beim FCA rechnet man sich durchaus Chancen auf die ersten Punkte aus. Bereits im ersten Aufeinandertreffen (0:2-Niederlage) konnte Aarau dem FCL über weite Strecken Paroli bieten. «Da haben wir gezeigt, dass wir mit ihnen mithalten können», sagt Zürcher, «Luzern ist keine Übermannschaft. Aber schwierig wird es allemal.»