Wieder gab es Chancen, wieder gab es Hoffnung auf Punkte – aber am Ende gab es nur lange Gesichter und keine Punkte. Einmal mehr waren es die individuellen Fehler, die das Bestreben nach Punkten und nach einem Verkürzen auf den rettenden siebten Platz zunichtemachten.

Besonders in der Defensive taten sich einmal mehr Lücken auf und Jil Schneider im Tor war nicht über alle Zweifel erhaben. Noch kann sie die Lücke nicht schliessen, die nach dem Abgang von Fabienne Kohler in der Winterpause entstanden ist.

«Wir sind die stärkere Mannschaft»

Trotzdem: Was man den FCA-Frauen immer wieder zugutehalten muss, ist der Fakt, dass sie sich nie aufgeben und auch in schwierigen Zeiten stets positiv nach vorne schauen. Nicht umsonst kündigte Lara Jenzer für das Spiel gegen die Grasshoppers einen Sieg an: «Wir sind die stärkere Mannschaft. Gegen die Grasshoppers müssen wir die Punkte mit nach Hause nehmen.»

Ob Aarau am Mittwoch tatsächlich das bessere Team sein wird, muss sich erst noch zeigen. Klar ist: In den bisherigen zwei Partien gegen die Grasshoppers in dieser Saison waren sie gesamthaft gesehen sicher nicht das schlechtere Team. Aber sie waren das Team, das sich individuelle Fehler leistete.

Im Oktober – als die Teams zum ersten Mal aufeinandertrafen – leistete sich das Team von Trainer Andreas Zürcher gleich zwei Missgeschicke. Bereits in der zweiten Spielminute sorgte ein katastrophales Fehlzuspiel für das frühe Gegentor und in der 73. Minute war es dann eine etwas unbeholfene Aktion im eigenen Strafraum, die zum Penalty und zum Gegentor führte.

«Wir können auch anders»

Und auch im Dezember waren es zwei individuelle Fehler, die innerhalb von nur fünf Minuten in der ersten Halbzeit zu einem 0:2-Rückstand führten – und das obwohl die Aarauerinnen das Spiel in Niederhasli im Griff hatten.

Es ist dieses Gesicht, das die FCA-Frauen viel zu oft zeigten und es ist dieses Gesicht, das die aktuell Tabellenletzten schon so viele Punkte kostete in dieser Saison. Aber eben: Die Aarauerinnen haben auch ein anderes Gesicht. Wollen sie ihr erklärtes Saisonziel Ligaerhalt doch noch erreichen, ist es nun an der Zeit, dieses zu zeigen. Oder eben, wie Trainer Andreas Zürcher nach dem ersten Saisonsieg im Februar sagte: «Das Spiel gegen Yverdon hat bestätigt, dass wir auch anders können.»