Jetzt live: Zur Pause liegt der TV Endingen gegen Kriens-Luzern mit 8:16 hinten – was geht noch in der 2. Halbzeit?

Der TV Endingen hat es nicht leicht. In das Spiel in dieser 16. Runde gegen Kriens-Luzern geht er ohne seinen besten Torschützen, und auch Stammgoalie Vit Schams fehlt. Beide hatten Kontakt mit einer coronainfizierten Person und sind in Selbstisolation. Als Ersatzgoalie auf der Bank sass TVE-Trainer Zoltan Majeri, früher selber lange Handballtorwart.

Die Bälle im Tor hielt die etatmässige Nummer zwei im Tor Yves Imhof. Und von Anfang an machten die derzeit auf Rang fünf gelisteten Gäste aus Kriens Druck. Schnell gingen sie mit 3:0 in Front, Imhof blieb oft nur das Nachsehen. In der achten Minute entschärfte er stark einen Gegenstoss der Krienser.

Den Endingern fehlte ohne Larouche im Angriff zu Beginn die letzte Konsequenz. Doch je länger das Spiel andauerte, desto mehr kämpften sie sich in die Partie. Nach elf gespielten Minuten stand es 2:4. Und die Endinger blieben weiter dran. Oliver Mauron, heute im Trikot des Topskorers, war eine Minute später das erste Mal erfolgreich, Imhof entschärfte eine hundertprozentige Chance mirakulös.

Doch in der Folge schlichen sich immer mehr Fehler ins Spiel der Endinger. Vergebene Würfe, leichte Ballverluste, Gegentreffer durch Gegenstösse. Beim Stand von 4:9 nahm Majeri, im grünen Dress von Schams gekleidet, die erste Auszeit. 17 Minuten waren da gespielt.

In den letzten Minuten vor der Pause waren die Endinger sichtlich bemüht, doch die Gäste bauten ihren Vorsprung weiter aus. In die Pause gingen sie mit einer komfortablen 16:8-Führung.