Obwohl es in der letzten Partie der Saison für den FC Aarau um nichts mehr geht, dürfte das Team von Stephan Keller mit nach dem Unentschieden gegen GC mit viel Schwung in das Spiel gegen Schaffhausen gehen. Holt sich der FCA in dieser Spielzeit doch noch einen Sieg unter dem neuen Trainer? Verfolgen Sie die Partie ab 16 Uhr bei uns im Liveticker.