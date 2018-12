Heute Abend (Anpfiff 18:30 Uhr) treffen die FCA-Frauen auswärts auf die Femina Kickers Worb. Es ist das zweitletzte Spiel der Aarauerinnen vor der Winterpause – ein Sieg wäre nötig, will man nicht Gefahr laufen, in der Tabelle noch weiter abzurutschen. Nachdem es dem FC Aarau Frauen in den letzten Spielen nicht so lief wie gehofft, will man nun gegen die Femina Kickers Worb eine starke Leistung zeigen.