Weil die Partie vom TV-Sender «Mysports» live übertagen wird, gibt es heute keinen Livestream. Wir halten Sie aber an dieser Stelle jederzeit auf dem Laufenden über das Geschehen in der Schachenhalle:

Auftakt in die Partie misslingt

Wie bereits bei der Pleite in Thun gelingt dem HSC Suhr Aarau der Auftakt in die Partie nicht nach Wunsch. Ganz im Gegenteil: Noch vor Ablauf der 6. Spielminute kassieren die Aargauer drei Gegentreffer, während ihnen selber kein einziger gelingt – entsprechend steht es nach 5:28 Minuten bereits 0:3.

Nach 6:41 Minuten ist es Tim Aufdenblatten der den HSC erlöst: Zuerst trifft der Co-Captain zum 1:3 Anschlusstreffer, dann leitet er nur wenige Augenblicke den Gegenstoss zum 2:3 durch Reichmuth ein. Weil Aufdenblatten in der Folge gleich noch einmal trifft und HSC-Torhüter Dario Ferrante in der 9. Minute sine erste Parade einstreut, gelingt Suhr Aarau noch vor Ablauf der 10. Spielminute der Ausgleich zum 4:4 durch Skvaril.

Rückschlag nach zwischenzeitlicher Aufholjagd

In den folgenden sechs Minuten dreht der Wind wieder: Der HSC tut sich in der Offensive in dieser Phase – bedingt auch durch eine zweiminütige Unterzahl – wieder schwerer. Den Berner Oberländern gelingt es, sich erneut ein kleines Polster zu verschaffen. Kurz vor Ablauf der 16. Spielminute liegt der HSC deshalb mit 5:8 zurück.

Dem HSC gelingt es in einer beidseitig sehr intensiv und kämpferisch geführten Partie nicht, das Heft wieder in die Hand zu nehmen. Vielmehr bauen die Thuner ihren Vorsprung aus und liegen nach etwas mehr als 20 Spielminuten mit fünf Treffern (11:6) in Front. Da hilft es auch nicht, dass das Schiedsrichter-Duo in dieser Phase bei strittigen Aktionen fast ausschliesslich gegen das Heimteam entscheiden.

Mit fünf Treffern Rückstand in die Pause

Auch in Sachen Zweiminuten-Strafen läuft in dieser Partie bisher gar nichts für den HSC: In der 25. Minuten kassiert das Team von Trainer Misha Kaufmann beim Stand von 7:12 seine dritte Zweiminuten-Strafe. Bereits zum zweiten Mal trifft es Martin Prachar, der sich damit die restlichen 35 Spielminuten nichts mehr erlauben darf, wenn er nicht einen Restausschluss riskieren will.

Etwas weniger als dreieinhalb Minuten vor der Pause liegt der HSC erstmals mit sechs Treffern im Rückstand (8:14). Bis zur Pause können die Aargauer den Rückstand auf 11:16 und damit fünf Treffer ein kleines bisschen verkleinern.

Zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit läuft.