Jetzt live: Ereignisarme Partie geht torlos in die Halbzeit – kann sich der FCA in der zweiten Hälfte bessere Chancen erarbeiten?

Am vergangenen Dienstag gelang dem FC Aarau mit einem 4:1-Sieg gegen den FC Wil endlich der Befreiungsschlag! Nur drei Tage später erwartet die Aarauer bereits die nächste heikle Aufgabe in Chiasso. Beim Tabellenletzten gab es in der Hinrunde eine klare Niederlage. Kann sich der FCA revanchieren? Verfolgen Sie die Partie live (ab 18:15 Uhr) im Ticker oder Stream.