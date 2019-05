Fast jedes Spiel hat der FC Baden in dieser Saison gewonnen. Doch genau gegen den FC Tuggen haben die Aargauer das Hinspiel 2:6 verloren. Die beiden Mannschaften führen die Tabelle in der Gruppe 3 der 1. Liga an. Verfolgen Sie das Spitzenspiel zwischen dem FC Baden und dem FC Tuggen jetzt live.