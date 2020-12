Jetzt live: Der TV Endingen liegt beim BSV Bern zur Pause mit zwei Toren hinten – was geht noch in der zweiten Hälfte?

Ein offener Schlagabtausch war es zwischen diesen beiden Teams in den ersten Minuten. Für die Endinger Gäste in ihrem kanariengelben Auswärtsdress waren Noah Grau, Joel Huesmann und Simon Huwyler erfolgreich, die Berner aber wussten jeweils zu antworten.

In den nächsten Minuten kamen nur noch zwei weitere Treffer hinzu. Sowohl Bern als auch Endingen leisteten sich mehrere Fehlwürfe. Nach zehn gespielten Minuten hiess es 4:4. Und das Spiel wog weiter hin und her. Eine Mannschaft legte vor, die andere fand die postwendende Antwort. Erst nach 18 Minuten löste der TVE diesen Knoten: Mit seinem dritten Treffer brachte Milomir Radovanovic die Gäste erstmals mit zwei Toren in Führung.

Zufrieden waren aber beide Trainer nicht mit dem Gezeigten: Erst nahm BSV-Coach Aleksandar Stevic die Auszeit, und wenig später zückte auch Zoltan Majeri die grüne Timeout-Karte. Im Anschluss wechselten die Führungen wieder ab. Jetzt legten mehrheitlich die Berner vor, doch die Endinger blieben stets dran. TVE-Goalie Vit Schams rettete das ein ums andere Mal. Erst drei Minuten vor der Halbzeitpause gelang auch dem BSV erstmals eine Zwei-Tore-Führung (13:11).

Und diese Führung hielten die Hausherren bis zur Pause. So gingen die beiden Teams mit einem 15:13 in die Halbzeit.

Und die Endinger kamen denkbar schlecht aus der Unterbrechung. Drei schnelle Gegentore und eine Zeitstrafe gegen Simon Huwyler setzten der Mannschaft zu. Schon nach vier Minuten in der zweiten Hälfte reagierte TVE-Trainer Majeri mit dem nächsten Timeout.

Doch nach 40 Minuten kamen die Endinger wieder besser rein in dieses Spiel. Justin Larouche verkürzte wieder auf zwei Tore Abstand zum 19:21. Danach zog jedoch wieder der BSV davon. Zehn Minuten vor Schluss führten die Hausherren mit fünf Toren. Majeri nahm sein letztes Timeout.