Jetzt live: Der TV Endingen führt zur Pause gegen den RTV Basel mit 20:18 – dank eines Schlussspurts vor der Sirene

Der Auftakt in die Partie gelingt dem TV Endingen nicht wunschgemäss. Und das, obwohl Torhüter Vit Schams die beiden ersten Würfe auf seinen Kasten pariert. Trotzdem liegt das Heimteam in der GoEasy-Arena in Siggenthal Station nach knapp fünf Sppielminuten mit 0:2 zurück.

Erst nach 5:21 Minuten dürfen die Endinger ihren ersten Torerfolg bejubeln. Rafael Spuler verwertet einen Siebenmeter zum 1:2. Eine gute Minute später ist es erneut der 23-Jährige, der vom Siebenmeter trifft. Dieses Mal zum 2:4. Trotz zwei weiteren Paraden von TVE-Torhüter Schams liegen die Surbtaler nach zehn Spielminuten mit 4:7 zurück.

Nach Ablauf der Startviertelstunde präsentiert sich die Situation für die Endinger nicht erfreulicher. Der Dreitore-Rückstand hat beim Skore von 7:10 weiterhin Bestand. In den folgenden sechs Spielminuten gelingt es dem Heimteam in Überzahl – unter anderem dank eines Treffers des mittlerweile eingewechselten TVE-Torhüters Dennis Grana ins verlassene RTV-Gehäuse – wieder bis auf einen Treffer an den RTV heranzukommen (12:13).

In der Folge entwickelt sich der Spielstand gleichmässig weiter – bis Dennis Grana in der 26. Minute mit seiner ersten Parade aufwartet und der TVE-Offensive damit die erste Gelegenheit zu einem ausgeglichenen Skore seit der 4. Minute ermgölicht. Seine Vorderleute wissen das zu Nutzen und gleichen dank eines Treffers des linken Flügels Patrick Mathys gut drei Minuten vor der Pause zum 17:17 aus.

Und es kommt noch besser: Nach der nächsten Parade Granas trifft erneut Mathys, dieses Mal im schnellen Gegenstoss, zum 18:17. Damit führen die Endinger kurz vor der Pause zum ersten Mal in dieser Partie. Und es kommt noch besser für den TVE: Drei Sekunden vor der Pausensirene trifft Nemanja Sudzum zum 20:18 – und mit diesem Spielstand geht es in die Kabine.