Schwache erste Halbzeit weggesteckt: Der HSC Suhr Aarau gewinnt gegen den RTV Basel souverän mit 23:17

Dem HSC Suhr Aarau missglückte der Start in dieses Spiel gegen den RTV Basel. Die Gäste gingen in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. Wenig später legte Basels Topskorer Aleksander Spende zum 2:0 nach und Berger verwandelte einen Gegenstoss zum 3:0. Beim HSC scheiterten Tim Aufdenblatten und Timothy Reichmuth am glänzend reagierenden Basler Goalie Willimann. Trainer Misha Kaufmann reagierte nach elf Minuten mit dem ersten Timeout.

Nach der Auszeit glückte dem HSC das erste Tor. Tim Aufdenblatten, der heute das Trikot des Topskorers trug, verkürzte zum 1:3. Doch der HSC tat sich weiter schwer. Vorne fanden die Spieler keine Lücke, Manuel Zehnder scheiterte mit einem Siebenmeter an Willimann. Die Basler indes legten zwei weiteren Tore nach. Nun warfen zwar auch die Hausherren ihre Tore Nummer zwei und drei, in der Verteidigung aber konnten sie den Gegner nicht stoppen. Acht Minuten vor der Pause stand es 3:7.

In den folgenden Minuten kam der HSC ran, weil auch beim RTV die Würfe nicht mehr derart zuverlässig ihren Weg ins Tor fanden wie zu Beginn. Drei Minuten vor der Halbzeitpause traf Manuel Zehnder zum 6:7. Eine Minute später glich David Poloz zum 7:7 aus. Mit diesem Resultat verabschiedeten sich beide Mannschaften auch in die Halbzeitpause.